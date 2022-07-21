Події

16:20 21.07.2022

У Краматорську рятувальники виявили під завалами обстріляної росіянами школи тіло чоловіка

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У Краматорську рятувальники виявили під завалами обстріляної росіянами школи тіло чоловіка

У Краматорську рятувальники виявили під завалами обстріляної російськими окупантами школи тіло чоловіка, там можуть перебувати ще двоє людей, повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

"Краматорськ. Продовжується проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на зруйнованій внаслідок обстрілу школі. Рятувальниками виявлено та вилучено тіло чоловіка, під завалами можливе перебування ще двох осіб", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Проведено розчищення та розбір близько 110 тонн зруйнованих елементів будівлі школи, роботи продовжуються.

Як повідомлялося, російські окупанти в ніч на четвер зруйнували дві школи в Краматорську та Костянтинівці Донецької області, крім цього завдали удару по Краматорській промисловій частині, а також обстріляли центральну частину Бахмута Донецької області.

Теги: #школа #краматорськ #загиблий

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