У Краматорську рятувальники виявили під завалами обстріляної росіянами школи тіло чоловіка

У Краматорську рятувальники виявили під завалами обстріляної російськими окупантами школи тіло чоловіка, там можуть перебувати ще двоє людей, повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

"Краматорськ. Продовжується проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на зруйнованій внаслідок обстрілу школі. Рятувальниками виявлено та вилучено тіло чоловіка, під завалами можливе перебування ще двох осіб", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Проведено розчищення та розбір близько 110 тонн зруйнованих елементів будівлі школи, роботи продовжуються.

Як повідомлялося, російські окупанти в ніч на четвер зруйнували дві школи в Краматорську та Костянтинівці Донецької області, крім цього завдали удару по Краматорській промисловій частині, а також обстріляли центральну частину Бахмута Донецької області.