Ніхто не йтиме на послаблення режиму безпеки у Чорному морі під час вивезення українського зерна - Подоляк

Досягнення домовленості про вивезення українського зерна не означає послаблення режиму безпеки в Чорному морі, сказав у четвер в ефірі телемарафону радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Гарантії, які може дати РФ, не вважаються дійсними і ми на них не звертаємо уваги. Є гаранти - Туреччина та ООН, і ми з ними працюємо. Ніхто не йтиме на послаблення режиму безпеки у Чорноморській акваторії", - сказав він.

За словами Подоляка, "займаються переговорним процесом військові, зокрема розвідники, які чудово розуміють, що відбувається, і будь-яка спроба РФ використати можливість, щоб завдати шкоди Україні, зупинить просування за цим кейсом".

На його думку, Росія хоче отримати "бенефіти" - або послаблення санкцій, або можливість "поспекулювати" в Чорноморській акваторії, або сказати державам Азії та Африки, що лише її добра воля дає змогу їм отримати якусь кількість зерна.

Подоляк зазначив, що найближчим часом "може бути підписаний регламентний документ не з позиції "війни чи миру", який прописуватиме процедуру вивезення зерна".