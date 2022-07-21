Кількість поранених унаслідок обстрілу Харкова "Ураганом" зросла до 21 особи - ОВА

Станом на 12:00 кількість поранених унаслідок обстрілу Харкова російськими РСЗВ "Ураган" збільшилася до 21 особи, повідомили у пресслужбі ОВА.

"За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, вже 21 поранений, серед них - одна дитина, четверо людей - у важкому стані. Двоє осіб загинули. Дані ще оновлюються", - повідомили у пресслужбі ОВА.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ранкового ворожого обстрілу Харкова загинули двоє мирних жителів, 19 поранені.