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11:53 21.07.2022

РФ втратила за минулу добу в Україні близько 100 військових, 4 танки та 7 безпілотників - Генштаб ЗСУ

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РФ втратила за минулу добу в Україні близько 100 військових, 4 танки та 7 безпілотників - Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили близько 100 людей особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок четверга, 21 липня, сягнули близько 38 тис 850 тис. осіб, повідомляється на фейсбук-сторінці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні чотири танки і сім бойових броньованих машин (ББМ), а від початку повномасштабного вторгнення –1704 та 3912 відповідно.

Також за добу середи в Україні було збито сім безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня (з початку повномасштабного вторгнення 710), а також знищено три артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, шість одиниць автомобільної техніки (включно з цистернами з паливно-мастильними матеріалами) та дві одиниці спеціальної техніки.

Загалом же від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 859 артсистем, 251 РСЗВ, 113 засобів протиповітряної оборони, 221 літак, 188 гелікоптерів, 167 крилатих ракет, 2781 автомобіль та автоцистерну, 72 одиниці спецтехніки та 15 суден.

"Найбільших втрат противник зазнав на слов'янському напрямку", - наголошується в зведенні.

Водночас у Генштабі наголосили, що дані уточнюють.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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