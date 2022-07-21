Окупанти знову вдарили по зупинці громадського транспорту, 1 особа загинула, 17 поранено - Терехов

Російські окупаційні війська в четвер уранці, як і напередодні, завдали удару по зупинці громадського транспорту в Харкові, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Другий день поспіль і приблизно в той самий час окупант б'є по зупинках громадського транспорту. Як результат - уже один загиблий і 17 поранених, з яких один украй важкий", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Раніше він повідомляв, що внаслідок ранкового обстрілу одного з найбільш густонаселених районів міста є влучання в медзаклад.