За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинуло 4 мирних жителів, 11 поранено - Синєгубов

У ніч проти 21 липня російські окупаційні війська завдали ударів по Чугуївському району Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Серед зруйнованого – частина будівлі комунального підприємства. Попередньо – постраждалих немає", - повідомив Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Протягом доби ворог провадив масований обстріл Харкова та населених пунктів Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського районів області. У результаті було пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, сталися пожежі, зокрема, і на полях зі стиглою пшеницею.

За добу внаслідок обстрілів окупантів на Харківщині загинули чотири мирні жителі: три особи, зокрема дитина 13 років, у Харкові і 72-річний чоловік у Богодухівському районі області. Поранення отримали 11 осіб: 3 – у Харкові, 5 – у Чугуївському районі, 2 – у Богодухівському та 1 – в Ізюмському.