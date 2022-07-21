Резніков за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн": Тримаємо інтригу щодо нових пакетів допомоги - спочатку їх відчує ворог

Четверта зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" зробила черговий крок щодо зміцнення оборони України, заявив міністр оборони України Олексій Резніков за її підсумками.

"За домовленістю з колегами, тримаємо інтригу щодо левової частки чинних та нових пакетів допомоги, що включають постачання озброєнь, амуніції, тренування наших воїнів та багато іншого. Спочатку їх відчує ворог на полі бою. Позитивним сигналом зустрічі є нові зобов'язання партнерів. Які стосуються і суші, і моря, і неба", - написав Резніков у соцмережі "Фейсбук" у середу.

Він зазначив, що у черговому пакеті допомоги від США, який планується оголосити цього тижня, зокрема, будуть чотири системи М142 HIMARS, які вже впливають на перебіг бойових дій.

Резніков написав, що у своєму виступі відзначив три пріоритети України. "По-перше, це зміцнення mission oriented approach. Ми просимо колег сконцентрувати зусилля на збільшенні спроможностей ЗСУ здійснити конкретні місії. Одна з них - розблокування наших портів та гарантування безпеки у західній частині Чорного моря", - зазначив він.

Глава Міноборони також наголосив, що настав час систематизувати роботу з обслуговування та ремонту іноземної техніки, яку отримує Україна.

"По-третє, ми активізуємо зусилля щодо забезпечення прозорості обліку та використання міжнародної військової допомоги. Зокрема, буде прискорено процес впровадження програми НАТО LOGFAS", - повідомив Резніков.