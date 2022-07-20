Раді пропонують удосконалити відповідальність за колабораційну діяльність

Народні депутати Ярослав Юрчишин, Роман Лозинський та Наталія Піпа (фракція "Голос") пропонують внести зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України для вдосконалення відповідальності за колабораційну діяльність.

Відповідний законопроєкт №7570 зареєстровано на сайті парламенту 20 липня.

Документ пропонує чіткіше розмежувати колабораційну діяльність від державної зради, а виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікацію її учасників - від інших суміжних правопорушень.

При цьому відповідальність за публічні заклики до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території автори законопроєкту вважають за необхідне виключити зі статті 111-1 КК України (Колабораційна діяльність), оскільки відповідальність за такі дії передбачається статтею 110 КК України "Зазіхання на територію України".

Водночас пропонується виключити статтю 111-2 КК України "Допомога державі-агресору", оскільки вона передбачає колабораційну діяльність у її окремих формах, які вже визначені у статті 111-1 КК України.

Законопроєкт також упорядковує складну конструкцію статті 111-1 КК ("Колабораційна діяльність"), оскільки колабораційна діяльність у різних її формах не так відрізняється за своїм змістом, щоб її відображати у восьми частинах статті та визначати покарання, яке за одні форми взагалі не передбачає позбавлення свободи (кримінальна провина), а за інші – можливий термін від 10 до 15 років (особливо тяжкий злочин).

Водночас автори законодавчої ініціативи вважають за правильне визначити за правопорушення, передбачені статтею 111-1 КК, кілька альтернативних покарань, які можуть бути обрані на пропозицію прокурора на розсуд суду залежно від конкретних обставин.

Пропонується замінити в КК такі терміни, як "воєнізовані формування держави-агресора", "озброєні формування держави-агресора", "незаконні збройні або воєнізовані формування, створені на тимчасово окупованій території", уніфікованим терміном "держава-агресор", а також виправити у примітці до статті 111-1 КК положення, згідно з якими тяжкими наслідками вважається лише заподіяна матеріальна шкода.

Крім того, запропоновані зміни до Кримінального процесуального кодексу України передбачають виключення посилання на статтю 111-2 Кримінального кодексу України у статтях 216 та 297-1 Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення підслідності та здійснення спеціального досудового розслідування щодо кримінального правопорушення.