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19:05 20.07.2022

Головком ЗСУ Залужний обговорив спільну роботу офіцерів на рівні штабів із командувачем ЗС США в Європі Каволі

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Головком ЗСУ Залужний обговорив спільну роботу офіцерів на рівні штабів із командувачем ЗС США в Європі Каволі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з командувачем збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі, під час якої обговорювалося питання спільної роботи офіцерів на рівні штабів.

"Провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Привітав генерала Каволі з призначенням на цю важливу і відповідальну посаду. Європа переживає складні часи, але саме зараз пишеться її історія. Те, якою вона буде, великою мірою залежить від нашої співпраці", - написав Залужний у телеграмі в середу.

Він уточнив, що під час бесіди обговорювалась низка робочих питань, зокрема, співрозмовники наголосили на важливості спільної роботи офіцерів на рівні штабів.

"Наша з генералом Каволі двостороння зацікавленість у постійній комунікації є хорошою основою для інтенсифікації військового співробітництва між Україною та НАТО", - підсумував Залужний.

 

Теги: #сша #зсу #головком

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