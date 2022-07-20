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18:16 20.07.2022

Литва направляє Україні бронетранспортери та боєприпаси

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Литва направляє Україні бронетранспортери та боєприпаси

Найближчим часом Литва надасть Україні додаткову військову підтримку - бронетранспортери М113 та М577, а також боєприпаси, необхідні для підготовки резерву, повідомило міністерство оборони республіки у середу.

За словами міністра оборони Арвідаса Анусаускаса, М113 стає важливою частиною Збройних сил України, і вагомий внесок у це робить Литва.

"Наразі подано запит (Києва - ІФ) на підготовку військових поліцейських, фахівців із розмінування. Литовська армія також сприятиме масштабному навчанню українського персоналу в Сполученому Королівстві, направляючи туди інструкторів", - сказав Анусаускас на дистанційному засіданні Групи НАТО з координування підтримки України.

Литва вже передала Україні системи ППО Stinger, протитанкові озброєння, бронежилети та каски, 120-міліметрові міномети, стрілецьку зброю, боєприпаси, тепловізори, безпілотники, антидрони, радари спостереження, бронетранспортери M113, вантажівки, позашляховики.

Загалом військова допомога Литви Україні становить близько EUR123 млн.

Литовська армія також розглядає можливість відправлення до 10 інструкторів до Великої Британії, яка має намір провести тритижневу базову військову підготовку для 10 тис. українських військових протягом наступних трьох місяців.

Засідання Групи НАТО з координації підтримки України ініційовано США, і на нього запрошені країни-партнери НАТО з усього світу.

Теги: #литва #військова_допомога

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