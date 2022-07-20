Окупанти завдали удару по одному з районів Харкова, є постраждалі - Синєгубов

У середу вранці російські окупанти завдали удару по одному з районів Харкова, за попередньою інформацією є постраждалі, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Профільні служби працюють на місцях влучань. Попередньо - є постраждалі. Деталі повідомимо згодом", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

"До уваги жителів Харкова: без потреби не виходьте на вулиці міста, максимально перебувайте в укриттях та безпечних місцях!" – додав він.