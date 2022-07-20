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09:21 20.07.2022

Прем'єр Канади назвав складним, але правильним рішення повернути Німеччині турбіну для "Північного потоку"

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Прем'єр Канади назвав складним, але правильним рішення повернути Німеччині турбіну для "Північного потоку"

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що підтримує рішення повернути відремонтовану турбіну для газопроводу "Північний потік" до Німеччини, повідомляє телеканал Global News.

За його словами, "це рішення було складним, але воно було правильним".

Раніше повідомлялося про рішення влади Канади дозволити вивіз зі своєї території до Німеччини газової турбіни виробництва компанії Siemens для трубопроводу "Північний потік 1", що належить "Газпрому".

Турбіну, побудовану в Канаді компанією Siemens Energy AG, відправили на ремонт до Монреалю. Через запровадження антиросійських санкцій щодо російської нафтогазової галузі канадська влада відмовлялася її повертати.

Теги: #канада #північний_потік #турбіна

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