Окупанти завдали сім ракетних ударів і три мінометних обстріли на кордоні Луганської та Донецької областей, відбито чотири атаки

У вівторок увечері, 19 липня, російськими окупантами завдано 7 ракетних ударів і 3 мінометних обстріли на кордоні Луганської та Донецької областей, ЗСУ відбито 4 штурми противника під прикриттям артилерії, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Уночі росіяни потужно обстріляли Білогорівку, у Сєвєродонецьку значні проблеми з водою, навіть технічною. Реактивну артилерію окупанти застосували 19 липня ввечері. Після 22:00 вони кілька разів із РСЗВ "Град" били по Білогорівці", - написав він у середу в телеграм-каналі.

За словами голови ОВА, на кордоні областей за минулу добу росіянами завдано сім ракетних ударів, три мінометні обстріли, проведено дві атаки із застосуванням ствольної артилерії та ще дві – за підтримки реактивної.

"Зокрема, серйозно постраждало Верхньокам'янське - по будинках людей, що залишилися, росіяни влучали і з артилерії, і з "Градів", і навіть застосовували авіацію. Зупинено наступ ворога поблизу Білогорівки. На цьому та інших напрямкам у противника спостерігаються значні втрати", - уточнив Гайдай.