Двоє людей загинуло, ще девять поранено в результаті російського обстрілу житлового кварталу в Нікополі

Двоє людей загинуло, ще 9 поранено в результаті російського обстрілу житлового кварталу в Нікополі Дніпропетровської області, серед постраждалих четверо дітей, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Російська орда не припиняє терор Нікопольського району. Умисне обстріляли з "Градів" житловий квартал у Нікополі. Випустили понад 30 реактивних снарядів. Попередньо, дві людини загинули, дев'ять - поранені. Шість постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Молодшому всього три роки! Три роки! Дитині, яка спала вдома, коли російські відморозки вдарили по ній з "Градів", - написав він у телеграм-каналі в середу вранці.

Резніченко додав, що обстрілом повністю зруйновано 3 приватні будинки, з десяток - пошкоджено.

За його словами, рятувальники продовжують розбирати завали та з'ясовувати масштаби руйнувань.

"Містом розкидані боєприпаси, що не здетонували. Працюють піротехніки", - акцентував голова ОВА.