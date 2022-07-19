Ердоган на зустрічі з Путіним висловив надію на успіх переговорів щодо експорту українського зерна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним висловив сподівання на успіх переговорів щодо експорту українського зерна з чорноморських портів.

"Під час останніх стамбульських переговорів (по зерну) позиція, яку зайняла російська сторона, була дуже позитивною і конструктивною. Звичайно ж, результат, який ми отримаємо за підсумками цих переговорів, безперечно, буде обговорюватися в усьому світі. Я хочу ще раз висловити вам подяку і сподіваюся, що наші переговори пройдуть продуктивно", - сказав Ердоган на початку розмови.

Ердоган наголосив на важливості підтримки контактів на вищому рівні за допомогою телефонних розмов між двома президентами. Говорячи про ситуацію із вивезенням зерна, Ердоган відзначив конструктивну посередницьку роль Росії у цьому питанні.