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20:26 19.07.2022

Єрмак: Єдині переговори з РФ на сьогодні – про розблокування українських портів

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Єрмак: Єдині переговори з РФ на сьогодні – про розблокування українських портів

Єдині переговори з РФ, що проходять зараз, стосуються розблокування українських портів, повідомив в інтерв'ю "НВ" глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Стосовно переговорів з РФ, сьогодні єдині переговори, що відбуваються, - це переговори щодо розблокування наших портів. Вони проходять на рівні наших військових і на рівні Міністерства закордонних справ, але лише за посередництва ООН", - сказав він.

За словами Єрмака, він спілкується із генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, "з росіянами не спілкуюся".

"Думаю, що у нас є певний прогрес. Але для нас питання безпеки номер один. Ми їм (росіянам- ІФ-У) точно не віримо - це зрозуміло", - сказав він.

 

 

 

Теги: #рф #україна #порти #єрмак

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