Події

20:03 19.07.2022

"Альфа-Груп" спростувала отримання Фрідманом та Авеном громадянства України

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"Альфа-Груп" спростувала отримання Фрідманом та Авеном громадянства України

Інформація про нібито отримання співвласниками Альфа-Банку Україна мільярдерами Михайлом Фрідманом та Петром Авеном українського громадянства, поширена у вівторок у мережі, є фейком, йдеться у заяві "Альфа-Груп" російським ЗМІ.

Згідно з нею, Фрідман та Авен не отримували українського громадянства і не зверталися за ним.

В Альфа-Банку Україна агентству "Інтерфакс-Україна" не змогли прокоментувати цю інформацію.

Як повідомлялося, мільярдер Михайло Фрідман у травні спростував інформацію у ЗМІ про нібито виведення активів із Альфа-Банку Україна або легалізацію активів, щоб уникнути негативних наслідків від санкцій.

Співвласник Альфа-Банку наголосив, що за 20 років роботи банку в Україні з нього не було виведено жодної гривні дивідендів.

"Я повною мірою усвідомлюю серйозність санкцій і мені ніколи не спало б на думку брати участь в авантюрах із виведення коштів. Я засуджую війну проти України, вважаю її жахливою трагедією. Я глибоко впевнений у світлому майбутньому цілісної, незалежної, демократичної України - моєї батьківщини, де я народився та виріс", - заявив мільярдер.

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) та Офіс генерального прокурора наприкінці квітня повідомили про накладення арешту на активи кіпрських компаній на суму понад 469 млн грн, які перебувають на рахунках Альфа-Банку. БЕБ звинуватило співвласників банку, що вони напередодні та під час збройної агресії РФ проти України організували здійснення фіноперацій, спрямованих на легалізацію активів зазначених компаній на суму понад 1 млрд грн та їх подальше виведення з банківської системи в Україні.

У свою чергу банк наголосив, що працює в штатному режимі, управління ним здійснює правління та наглядова рада.

НБУ у квітні погодив болгарського ексміністра фінансів, виконавчого директора Групи фінансових ринків Лондонської школи економіки та технічного радника Єврокомісії Симеона Дянкова на посаду довіреної особи Альфа-Банку (Київ), якій буде повністю передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів банку, чию репутацію було визнано небездоганною. Дянков отримає також право у будь-який спосіб брати участь в управлінні банку і, за погодженням з НБУ, брати участь у загальних зборах та розглядати звіт наглядової ради банку.

Раніше, у березні, НБУ визнав акціонерів Альфа-Банку Михайла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена такими, що втратили бездоганну ділову репутацію, і позбавив їх права голосу в банку.

У липні Альфа-Банк повідомив, що має намір змінити назву на Сенс Банк (англ. Sense Bank) - на ім'я цифрового банку Sense SuperApp, що просувається з кінця 2020 року.

За даними банку, його найбільшими акціонерами нині опосередковано є Андрій Косогов (40,9614%, до нього після війни перейшли пакети Германа Хана та Олексія Кузьмічова, котрі потрапили під санкції, розміром відповідно 20,9659% і 16,3239%), Михайло Фрідман (32,8632%), Петро Авен (12,4018%), UniCredit S.p.A. (Італія, 9,9%), Марк Фоундейшн із дослідження ракових захворювань (3,8736%). Дянков є довіреною особою НБУ за пакетами Косогова, а також Фрідмана й Авена, які потрапили під санкції.

Альфа-Банк Україна, за даними НБУ, на 1 червня 2022 року за розміром загальних активів посідав 6-те місце (107,35 млрд грн) серед 69 банків, що діють у країні. У травні його активи скоротилися на 5,22 млрд грн порівняно з 2,19 млрд грн у квітні, а на резерви було додатково спрямовано 1,04 млрд грн проти 0,78 млрд грн у квітні.

Чистий збиток банку у травні становив 383,2 млн грн, у квітні - 307,4 млн грн, проте загалом за п'ять місяців фінустанова спрацювала з чистим прибутком 30,1 млн грн.

 

 

Теги: #громадянство #авен #фрідман

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