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12:34 19.07.2022

Баканов: Ми займалися справами, а не піаром

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Баканов: Ми займалися справами, а не піаром

Звільнений Верховною Радою з посади голови СБУ Іван Баканов дякує кожному чесному та професійному співробітнику СБУ за службу та наголошує на результативності роботи української спецслужби.

"Зазвичай, коли голова Служби безпеки України йде з посади, прийнято гучно звітувати про професійні здобутки. Я теж міг би вдатися до такої практики – результати є і їх чимало. Проте з самого першого дня в службі я сповідував інший принцип – реальні справи не потребують словесної допомоги. Особливо в спецслужбі", - йдеться у зверненні Баканова до українців та співробітників СБУ, оприлюдненому у вівторок у телеграм-каналі відомства.

За словами Баканова, результат роботи в такій надчутливій сфері, як державна безпека, не залежить від будь-яких "суб'єктивних оцінок, політичних інтриг та інших передумов".

"СБУ – не політична структура, а її голова – не політик. Ми займалися справами, а не піаром. Будували максимально прозорі відносини з суспільством, яке наразі чимало знає про досягнення служби за останні три роки", - зазначив він.

За словами Баканова, скептики будуть завжди, але реальні результати є очевидними. "За каденції якого голови СБУ було затримано і оголошено підозру куму Путіна? Коли ще Служба безпеки розслідувала кримінальні справи, де фігурують топполітики і лідери парламентських фракцій? Чи були коли-небудь більш масштабні та масові викриття ворожих агентів у різних державних органах, ніж за останні роки? Хто саме системно взявся за проросійські партії і почав протидіяти ворожій пропаганді? Коли у державну власність стали повертати майно і важливі об’єкти інфраструктури, які різноманітні ділки прибрали до рук раніше?" - риторично зауважив Баканов.

Водночас він визнав і наявність прорахунків у діяльності української спецслужби, "причини яких слід аналізувати окремо".

"Водночас варто пам’ятати – складно за кілька років змінити систему, яка десятиліттями зазнавала впливу сильного і підступного ворога, що володіє необмеженими ресурсами. Нагадаю, ворог прагнув захопити Київ та країну за три дні. І серйозну ставку робив на власні агентурні мережі, які мали проявитись на початку повномасштабного вторгнення. Та в цей найбільш кризовий момент ворожі агенти не спрацювали – СБУ заздалегідь вибудувала чітку систему з їх нейтралізації. І це теж один із результатів, який свідчить про рівень роботи спецслужби", - наголосив Баканов.

Він висловив слова подяки співробітникам спецслужби та всім українцям: "Я щиро дякую за службу кожному чесному і професійному співробітникові СБУ. Я вдячний народу України за довіру протягом цих трьох років. І сподіваюсь, що результати роботи наступних керівників СБУ будуть лише кращими".

Баканов також закликав не забувати про єдність перед війною та ворогом, коли "кожного дня гинуть найвідданіші сини та доньки України, коли російські ракети вбивають наших дітей і випалюють український хліб".

"Ми маємо спільно і впевнено рухатися до нашої єдиної мети – перемоги над ворогом!" - підсумував Баканов.

 

Теги: #сбу #баканов

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