Події

21:09 18.07.2022

Глави Міноборони України та США обговорили майбутню зустріч у форматі "Рамштайн"

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Глави Міноборони України та США обговорили майбутню зустріч у форматі "Рамштайн"

Міністри оборони України та США – Віктор Резніков та Ллойд Остін – обговорили майбутню зустріч у форматі "Рамштайн".

"Я обговорив із нашим великим другом Ллойдом Дж. Остіном III майбутню зустріч у рамках Ramstein: ми погодили порядок денний, обмінялися інформацією про контроль надходжень в Україну озброєнь тощо. Також, у міністра оборони США є дуже хороші новини, але подробиці будуть трохи пізніше", - написав Резніков у твіттері в понеділок.

Раніше повідомлялося, що четверта зустріч Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн відбудеться онлайн у середу 20 липня.

 

 

 

Теги: #сша #україна #міноборони #рамштайн

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