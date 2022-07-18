Начальнику електромереж в окупованому Куп'янську висунули підозру за відновлення електропостачання на залізниці

Начальнику Куп'янського високовольтного району електричних мереж АТ "Харківобленерго" Олександру Бондаренку заочно повідомлено про підозру в державній зраді, скоєну в умовах воєнного стану, за відновлення електропостачання на окупованій частині Харківської області, що було використано окупантами для перекидання окупантами військової техніки залізницею.

"У тимчасово окупованому Куп'янську підозрюваний пішов на співпрацю з окупантами. На вимогу представників країни-агресора чоловік організував відновлення електропостачання на окупованих територіях для забезпечення доставки російської військової техніки та обладнання", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними відомства, йшлося про відновлення електропостачання тимчасово окупованих Куп'янська, Балаклії, Ізюма, Шевченкового, Борової та Великого Бурлука для забезпечення можливості перекидання ворожої військової техніки залізницею. Крім того, підозрюваний розглянув та затвердив проєкт будівництва повітряної лінії електропередач, яка була побудована з використанням сил і засобів російського агресора.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування проводить слідчий Управління Служби безпеки України у Харківській області. Процесуальне керівництво – Харківська облпрокуратура.