Усуваючи генпрокурора з посади необхідно не лише дотримуватися конституційних процесів, а й зберегти співпрацю з міжнародними партнерами

Рішення про усунення з посади генпрокурора Ірини Венедіктової має ухвалюватися не лише із дотриманням конституційних процесів, але із урахуванням необхідності збереження співпраці з міжнародними партнерами, заявив посол ЄС, голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"При усуненні генерального прокурора України з посади Володимиром Зеленським найважливішим - крім конституційних процесів, яких необхідно дотримуватися, - є збереження гарної роботи та співпраці з міжнародними партнерами щодо розслідування та переслідування російських воєнних злочинів", - написав Маасікас у твіттері в понеділок.

Як повідомлялося, 17 липня президент України Володимир Зеленський усунув Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив Олексія Симоненка виконуючим обов'язки генпрокурора.