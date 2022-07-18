Голова Миколаївської ОВА Кім обіцяє платити громадянам по $100 за надання інформації про ворожих корегувальників вогню в регіоні

Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім обіцяє виплачувати громадянам по $100 за надання інформації про ворожих коригувальників вогню у Миколаївській області.

"Я платитиму $100 кожному, хто "наведе" на навідника, для того, щоб виявити реальну людину, яка наводить (ворожий вогонь – ІФ-У)", - сказав Кім у відеозверненні в понеділок.

Він уточнив, що наразі розробляється докладна інструкція щодо процедури перевірки інформації та подальшої виплати за неї.

"Не можна буде просто звести рахунки з кимось. Буде чітка інструкція: відео, хтось, телефон, підтвердження. Ми зараз зі спецслужбами це все пропрацюємо, але в принципі можна вже придивлятися до негідників, які допомагають росіянам. Це буде оплачено", - підсумував Кім.