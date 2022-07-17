Зеленський підписав указ про усунення Баканова від виконання обов'язків голови СБУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про усунення Івана Баканова від обов’язків голови Служби безпеки України.

Відповідний указ №499/2022 було опубліковано у неділю на сайті глави української держави.

"Відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551-XIV, усунути Баканова Івана Геннадійовича від виконання обов'язків Голови Служби безпеки України", - йдеться в документі.

Ст. 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ свідчить, що "невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки або створило загрозу настання таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків".