Події

21:55 17.07.2022

Зеленський підписав указ про усунення Баканова від виконання обов'язків голови СБУ

1 хв читати
Зеленський підписав указ про усунення Баканова від виконання обов'язків голови СБУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про усунення Івана Баканова від обов’язків голови Служби безпеки України.

Відповідний указ №499/2022 було опубліковано у неділю на сайті глави української держави.

"Відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551-XIV, усунути Баканова Івана Геннадійовича від виконання обов'язків Голови Служби безпеки України", - йдеться в документі.

Ст. 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ свідчить, що "невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки або створило загрозу настання таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків".

 

 

 

Теги: #відсторонення #зеленський #баканов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:55 17.07.2022
Зеленський подякував Трюдо за оборонну підтримку України

Зеленський подякував Трюдо за оборонну підтримку України

13:46 17.07.2022
Зеленський у день восьмих роковин знищення літака МН17: РФ продовжує сіяти горе і смерть на українській землі

Зеленський у день восьмих роковин знищення літака МН17: РФ продовжує сіяти горе і смерть на українській землі

07:17 16.07.2022
Зеленський знову закликав людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Зеленський знову закликав людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

07:16 16.07.2022
Американська допомога нашій державі посилить наш оборонний потенціал - Зеленський

Американська допомога нашій державі посилить наш оборонний потенціал - Зеленський

21:46 15.07.2022
Монастирський доповів Зеленському у п'ятницю про наслідки ракетного обстрілу Вінниці та Миколаєва

Монастирський доповів Зеленському у п'ятницю про наслідки ракетного обстрілу Вінниці та Миколаєва

18:18 15.07.2022
Російські терористи понесуть повну відповідальність за те, що роблять, - Зеленський

Російські терористи понесуть повну відповідальність за те, що роблять, - Зеленський

17:54 14.07.2022
Спортсмени, тренери та судді з Росії та Білорусі відсторонені від усіх змагань під егідою IWF та EWF

Спортсмени, тренери та судді з Росії та Білорусі відсторонені від усіх змагань під егідою IWF та EWF

12:16 14.07.2022
Зеленський після удару по Вінниці: Росія – країна-вбивця

Зеленський після удару по Вінниці: Росія – країна-вбивця

15:40 13.07.2022
Російська тактика терору не має стати глобальною нормою - Зеленський

Російська тактика терору не має стати глобальною нормою - Зеленський

06:57 13.07.2022
Окупанти відчули, що таке сучасна артилерія, і не матимуть безпечного тилу – Зеленський

Окупанти відчули, що таке сучасна артилерія, і не матимуть безпечного тилу – Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Олексія Симоненка виконувачем обов'язків Генпрокурора

Ворог зосереджує основні зусилля на спробах захопити Сіверськ та просунутися у напрямку Бахмута, ЗС України відбили штурм біля Григорівки

На Київщині на сьогодні знайдено 1346 тіл загиблих українців

Ворог обстріляв із РСЗВ деякі населені пункти на лінії зіткнення, виникла пожежа на полях – Запорізька ОВА

На півночі Греції зазнав аварії український транспортний літак АН-12, екіпаж налічував вісім громадян України - МЗС

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Печеніги, один мирний житель загинув, один поранений

Зеленський призначив Олексія Симоненка виконувачем обов'язків Генпрокурора

Російські окупанти обстріляли Бахмутський район, троє дітей отримали осколкові поранення

Посол США в річницю трагедії МН17: Я вшановую пам'ять загиблих 298 людей, тоді як російські ракети продовжують падати на українські міста, вбиваючи мирних жителів

Монастирський презентував у Празі виставку знищеної техніки окупантів

Ворог зосереджує основні зусилля на спробах захопити Сіверськ та просунутися у напрямку Бахмута, ЗС України відбили штурм біля Григорівки

На Київщині на сьогодні знайдено 1346 тіл загиблих українців

На території Броварської громади 18 і 19 липня проходитимуть планові тренування військових

На Херсонщині російські військові змінюють пункти дислокації, прикриваючись мирним населенням - ОК "Південь"

Двох постраждалих від ракетного удару у Вінниці гелікоптерами доправили до опікового центру Львова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА