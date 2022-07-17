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16:52 17.07.2022

У РФ розширюють масштаби військової підготовки для дітей - українська розвідка

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У РФ розширюють масштаби військової підготовки для дітей, зокрема в Бєлгороді і Бєлгородській області відкрито 500 кадетських і близько 1000 юноармійських класів, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Також у російському Бєлгороді на базі місцевого відділення ДОСААФ відкриті курси початкової військової підготовки для бажаючих служити в армії, але не мають відповідного досвіду. Випускників курсів схиляють до підписання контракту з ЗС РФ", - сказано в повідомленні.

Крім того, в розвідці відзначають, що наближення зони бойових дій до кордону Бєлгородської області змушує місцеву владу переносити низку пов'язаних із війною об'єктів у глибину російської території.

"Зокрема, так званий "пункт прийому біженців", а по суті – насильно переміщених осіб, передислокований з району поблизу селища Нєхотєєвка в смт Октябрьский. Логістика прийому людей залишається без змін: після оформлення біженці направляються в приміщення спортивного комплексу "Віраж" (критий картодром)", - йдеться в повідомленні.

Так, із початку війни через пункт пройшли 6,5 тис.осіб, зокрема 1,4 тис. дітей.

Одночасно триває практика незаконного усиновлення дітей з Донбасу російськими сім'ями.

"14 липня губернатор Московської області Воробйов анонсував завершення процедури "передачі дев‘яти дітей з "ДНР" під опіку сім'ям з Підмосков'я", - розповіли в ГУР.

Теги: #рф #діти #військова

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