Окупанти марно намагаються захопити останні два села на Луганщині - голова ОВА

Російські окупанти намагалися просунутися у напрямку до Верхньокам'янки та Білогорівки, були відбиті, зазнали втрат, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"За вчора ворог завдав 2 авіаудари по населених пунктах, влучили 4 ракети. Крім того, зафіксовано 3 масованих артилерійських обстріли. Ще чотири рази територія була обстріляна мінометами. Два села в Луганській області залишаються підконтрольними уряду України", - написав він у телеграм-каналі в неділю вранці.

"Саме це не дає спокою росіянам, у яких є наказ обов'язково вийти на адмінкордон Луганщини. Вони неодноразово звітували про виконання завдання, можливо, отримували відповідні нагороди, але подолати останні кілька кілометрів так і не можуть. Одне з сіл вже кілька разів було захоплене окупантом, але наші військові щоразу відкидали ворога на колишні позиції. Втім, противник не зупиняється – повертається і зазнає чергових втрат", – додав він.

Гайдай наголосив, що "є населені пункти, звідки росіян вже вибивали по кілька разів – вони не зупиняються і зазнають втрат".

Зокрема, 16 липня росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам'янки, проте були відбиті, а потім недорахувалися особового складу.

Ще одна спроба атакувати оборонні редути ЗСУ була організована ворогом поблизу Білогорівки, але теж була відбита, артилерійськими обстрілами окупанти продовжують знищувати будинки громадян.