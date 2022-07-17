За добу відновлено електропостачання понад 17,3 тис. споживачів

За добу було відновлено електропостачання близько 17,35 тис. споживачів, знеструмлених унаслідок бойових дій. Без електрики залишається понад 600 тис. споживачів, повідомили у Міністерстві енергетики України.

"За минулу добу відновлено електропостачання близько 17,35 тисячі споживачів, які були знеструмлені через бойові дії", – йдеться у повідомленні, оприлюдненому відомством у суботу ввечері.

Зокрема, у Донецькій області – 16,95 тис., Запорізькій – 400 споживачам.

Зазначається, що в деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або неможливі через активізацію бойових дій, виконання розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Станом на 16 липня в Україні через пошкодження, зумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 766 населених пунктів, загалом близько 601,5 тисяч споживачів. Зокрема, у Донецькій області – близько 357,9 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Миколаївській – 32 тисяч, Харківській – 31,4 тисяч споживачів.

Без газопостачання залишаються близько 245,3 тисяч абонентів.