Українські військові відбили спробу окупантів перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут

Українські військові відбили спробу російських окупантів перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Білогорівка і Верхньокам'янка продовжують тримати оборону. Наші захисники відбили спроби рашистів "перерізати" трасу Лисичанськ-Бахмут. Орки хотіли захопити "дорогу життя", щоб після перегрупування почати штурмувати Бахмут", - повідомив він у вечірньому зведенні, оприлюдненому в телеграмі.

Гайдай зазначив, що для пошуку слабких місць у нашій обороні окупанти відправляють ДРГ, які знищуються.

"Так як і ворожі склади в глибокому тилу, диверсанти постійно знищуються нашими військами", - констатував глава ОВА.