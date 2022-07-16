Одна з постраждалих від ракетного удару по Вінниці померла, кількість жертв досягла 24 - голова обладміністрації

Одна з жінок, які постраждали внаслідок ракетного удару російських окупантів по м. Вінниця в четвер, померла в лікарні в суботу, повідомив голова Вінницької обласної Військової адміністрації Сергій Борзов.

"24 загиблих... на жаль, ще одна жінка померла сьогодні в лікарні - 85% опіків. Продовжують лікування 68 постраждалих, серед яких 4 дітей. 4 залишаються в розшуку зниклих безвісти", - написав Борзов у телеграм-каналі в суботу.

Уранці повідомлялося про 23 загиблих, зокрема 3 дітей, 70 госпіталізованих з травмами, зокрема 4 дітей, і 4 зниклих безвісти після ракетного удару російських окупантів по м. Вінниця в четвер вдень. Спочатку кількість госпіталізованих становила 90, загалом по медичну допомогу після обстрілу звернулися 183 постраждалих.