Події

08:15 16.07.2022

Рятувальники витягли з-під завалів тіла двох загиблих унаслідок нічного ракетного удару по Чугуєву

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Рятувальники витягли з-під завалів тіла двох загиблих унаслідок нічного ракетного удару по Чугуєву

У ніч проти суботи, 16 липня, близько 3:20, Чугуїв (Харківська обл) зазнав ворожого ракетного удару, рятувальники витягли з-під завалів двоповерхового житлового будинку тіла двох загиблих і врятували одного потерпілого.

"В результаті обстрілу було частково зруйновано двоповерховий житловий будинок. Горіли конструктивні матеріали будинку на площі 40 кв. Постраждали 2 людей, з них з-під завалу було врятовано 1, якого було госпіталізовано до місцевої лікарні. Також рятувальники з-під завалів вилучили тіла двох людей, чоловіка та жінки", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Роботи з пошуку людей у завалах та розбору конструкцій тривають.

Крім того, напередодні вранці в результаті ворожих обстрілів у с. Новопокровка Чугуївського району було частково зруйновано житловий будинок. Пожежі не було. Постраждали 3 особи, з них 1 особу пожежники врятували з-під завалу.

Загалом за минулу добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, 4 з яких на ліквідацію пожеж (зокрема 2 пожежі, викликані обстрілами), 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт, 7 – для допомоги працівникам ЖКГ, 3 – для надання допомоги населенню.

Піротехніки ДСНС ліквідували 12 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

 

 

Теги: #жертви #обстріл #чугуїв

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