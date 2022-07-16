На Донеччині в результаті ворожих обстрілів загинуло 8 людей і 13 – поранено

Загинуло 8 людей, 13 – поранено в результаті ворожих обстрілів у п'ятницю в Донецькій області, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"8 людей загинули, 13 отримали поранення", - сказав Кириленко в ефірі національного телемарафону у п'ятницю ввечері.

За його словами, у п'ятницю сталося багато ворожих обстрілів Донеччини, зокрема з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), ракет та авіації.

Кириленко підтвердив обстріл у самому центрі міста Краматорськ, проте жертв серед цивільного населення внаслідок нього немає.

Також, за словами голови ОВА, окупанти обстріляли Авдіївку, Слов'янськ, Соледар, Бахмут, Торецьк, Мар'їнку, Красногорівку, Вугледар і Сіверськ.