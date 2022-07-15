На Сумщині цивільний автомобіль підірвався на міні, одна особа загинула, ще одна перебуває в лікарні - голова ОВА

Автомобіль із двома цивільними всередині підірвався на міні у п'ятницю в Сумській області, внаслідок чого одна людина загинула, а ще одна перебуває у лікарні з травмами, переломами та опіками, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні вранці, між селами Басівка та Юнаківка, автомобіль із двома цивільними людьми вибухнув на міні. Один чоловік загинув на місці, інший - з тяжкими травмами, переломами та опіками перебуває у лікарні", - написав Живицький у телеграмі у п'ятницю.

За його словами, наразі з'ясовуються причини, через які чоловіки вирішили звернути з проїзного шляху, рух яким було дозволено, і поїхати забороненою дорогою з позначкою "міни".

"Більшість території Сумщини обстежено та розміновано вибухотехніками ДСНС та поліції. Але якщо ви бачите позначку "міни" або "територія замінована" - не варто випробовувати долю та перевіряти цей факт. Також не варто знімати та забирати такі таблички з якихось причин. Уважність та обережність - ваше життя та здоров'я", - підсумував Живицький.