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13:24 15.07.2022

За добу по Миколаївщині росіяни завдали 31 ракетного удару – голова ОВА

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За добу по Миколаївщині росіяни завдали 31 ракетного удару – голова ОВА

Зранку п'ятниці по об'єктах інфраструктури Миколаєва російські окупанти вдарили 10 ракетами, розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Щодо міста Миколаєва, то сьогодні 10 ракет влучили в об'єкти соціальної інфраструктури - це Миколаївський кораблебудівний університет і наш педагогічний університет - там два поверхи зруйновано... П'ять ракет С-300 влучили в МКІ та чотири - в педінститут... Вони цілеспрямовано зараз б'ють по об'єктах інфраструктури, не хочуть, щоб ми були освіченими", - сказав Кім на онлайн брифінгу в п'ятницю.

За його словами, до початку навчального року відновити будівлі неможливо, оскільки "руйнування досить масштабні", й лише на експертизу знадобиться багато часу.

Кім також повідомив, що тільки за добу по Миколаївській області росіяни завдали 31 ракетного удару.

"Наразі стабільно багато обстрілів уже другий тиждень. За два тижні не було обстрілів (області – ІФ) лише один день", - наголосив він.

Збільшення інтенсивності обстрілів з боку Росії голова ОВА пов'язує з успіхами ЗСУ в південному регіоні.

"І вони (армія РФ – ІФ) теж показують результат, але показують його на мирному населенні. Росія – країна-терорист, і це підтверджують обстріли сьогодні вранці", – наголосив Кім.

Теги: #миколаївщина #удари

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