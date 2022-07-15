Законопроєкт про призупинення виплат за кредитами у разі зруйнованого майна планують ухвалити до осені – нардеп

Законопроєкт №7441-1 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо підтримки позичальників-фізичних осіб, які втратили майно у зв'язку з веденням бойових дій Верховна Рада може ухвалити до кінця літа, повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"У парламенті планують затвердити відповідний законопроєкт №7441-1 вже до кінця літа. Цей документ дозволить не сплачувати ні відсотків, ні тіло кредитів на житло чи транспортний засіб, які були зруйновані внаслідок війни", - написала Шуляк у фейсбук у п'ятницю.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №7441-1. Він передбачає зупинення виплат за кредитами на рухоме/нерухоме майно, яке через війну опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій, а також пошкоджено або знищено внаслідок воєнних дій.

Згідно з документом, кредити заморожуються до отримання позичальником державної компенсації за майно.

Крім того, законопроєкт передбачає списання (прощення) кредиту позичальникам, у яких загальна площа знищеної кредитної квартири – до 140 кв м, житлового будинку – до 250 кв м (за умови, що це єдине місце проживання сім'ї позичальника), об'єм двигуна єдиного знищеного автомобіля – до 2500 см.

Іншими умовами прощення кредиту є відсутність простроченої заборгованості за таким договором на початок війни.

Кредитор у такому разі отримує право компенсацію від держави.