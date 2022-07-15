Події

13:14 15.07.2022

Законопроєкт про призупинення виплат за кредитами у разі зруйнованого майна планують ухвалити до осені – нардеп

1 хв читати
Законопроєкт про призупинення виплат за кредитами у разі зруйнованого майна планують ухвалити до осені – нардеп

Законопроєкт №7441-1 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо підтримки позичальників-фізичних осіб, які втратили майно у зв'язку з веденням бойових дій Верховна Рада може ухвалити до кінця літа, повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"У парламенті планують затвердити відповідний законопроєкт №7441-1 вже до кінця літа. Цей документ дозволить не сплачувати ні відсотків, ні тіло кредитів на житло чи транспортний засіб, які були зруйновані внаслідок війни", - написала Шуляк у фейсбук у п'ятницю.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №7441-1. Він передбачає зупинення виплат за кредитами на рухоме/нерухоме майно, яке через війну опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій, а також пошкоджено або знищено внаслідок воєнних дій.

Згідно з документом, кредити заморожуються до отримання позичальником державної компенсації за майно.

Крім того, законопроєкт передбачає списання (прощення) кредиту позичальникам, у яких загальна площа знищеної кредитної квартири – до 140 кв м, житлового будинку – до 250 кв м (за умови, що це єдине місце проживання сім'ї позичальника), об'єм двигуна єдиного знищеного автомобіля – до 2500 см.

Іншими умовами прощення кредиту є відсутність простроченої заборгованості за таким договором на початок війни.

Кредитор у такому разі отримує право компенсацію від держави.

 

Теги: #шуляк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:34 04.07.2022
Шуляк анонсувала створення міжпарламентської платформи для нагляду за процесом відновлення українських міст

Шуляк анонсувала створення міжпарламентської платформи для нагляду за процесом відновлення українських міст

13:26 03.07.2022
Близько 800 тис. українців втратили житло через вторгнення РФ - депутат

Близько 800 тис. українців втратили житло через вторгнення РФ - депутат

15:12 23.05.2022
Законопроєкт про планування та забудову територій з обов'язковими бомбосховищами зареєстровано у ВР

Законопроєкт про планування та забудову територій з обов'язковими бомбосховищами зареєстровано у ВР

17:37 17.05.2022
Механізм фінансування іншими країнами відновлення окремих територій вже розробляється

Механізм фінансування іншими країнами відновлення окремих територій вже розробляється

17:03 17.05.2022
Шуляк: Для комплексного відновлення територій необхідно розглянути створення різних економічних зон

Шуляк: Для комплексного відновлення територій необхідно розглянути створення різних економічних зон

13:25 13.04.2022
Відновлення житлового фонду буде відбуватися за державні кошти, із залученням донорських коштів міжнародних організацій та репарацій - Олена Шуляк

Відновлення житлового фонду буде відбуватися за державні кошти, із залученням донорських коштів міжнародних організацій та репарацій - Олена Шуляк

16:17 25.02.2022
На сьогодні ми не бачимо від Заходу кроків, які могли б зупинити Росію - лідер "Слуги народу"

На сьогодні ми не бачимо від Заходу кроків, які могли б зупинити Росію - лідер "Слуги народу"

11:14 02.02.2022
Шуляк повідомила про рішення виключити нардепа Трухіна з партії "Слуга народу"

Шуляк повідомила про рішення виключити нардепа Трухіна з партії "Слуга народу"

15:43 26.01.2022
Створюючи психологічний тиск, РФ намагається погіршити економіку України - Шуляк

Створюючи психологічний тиск, РФ намагається погіршити економіку України - Шуляк

18:09 18.01.2022
ВР на найближчому пленарному тижні може розпочати розгляд законопроєкту про пенсійну реформу - Шуляк

ВР на найближчому пленарному тижні може розпочати розгляд законопроєкту про пенсійну реформу - Шуляк

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ, РНБО, МВС та Міноборони застерігають українські видання від підтримки низки російських телеграм-каналів

Резніков розвіяв побоювання Заходу, що Україна може стати джерелом контрабанди зброї

Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих у Вінниці, безвісти зниклими вважаються 8 осіб – голова Нацполіції

Законопроєкт Палати представників про оборонний бюджет США на 2023 рік передбачає $1 млрд для України - посол

Росія атакувала два найбільші університети в Миколаєві

ОСТАННЄ

В Інтернаціональному легіоні підтвердили інформацію про смерть британця, співробітника гуманітарної організації Пола Юрі

СБУ, РНБО, МВС та Міноборони застерігають українські видання від підтримки низки російських телеграм-каналів

Rozetka розпочинає програму навчання співробітників тактичної медицини - Чечоткін

Резніков розвіяв побоювання Заходу, що Україна може стати джерелом контрабанди зброї

Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" передають ЗСУ 350 безпілотників з Естонії

Мовний омбудсмен: Мовою вебресурсів та інтерфейсів користувача з 16 липня має бути українська

За добу по Миколаївщині росіяни завдали 31 ракетного удару – голова ОВА

За порушення мовного законодавства з 16 липня каратимуть попередженням або штрафом

Будівлю вінницького Будинку офіцерів, що потрапила під обстріл, знесуть, долю "Ювілейного" вирішить експертна комісія – голова Вінницької ОВА

У Бучанському районі проводяться антитерористичні навчання, у міськраді попереджають про звуки вибухів і пострілів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА