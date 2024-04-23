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18:41 23.04.2024

Для повноцінного запуску Держреєстру нерухомих пам'яток потрібно понад 5 років - Шуляк

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Для повноцінного запуску Держреєстру нерухомих пам'яток потрібно понад 5 років - Шуляк

Державний реєстр нерухомих пам'яток України ("єПам'ятка") запущено в тестовому режимі, для його повноцінного запуску з наявними темпами верифікації даних знадобиться п’ять-десять років, повідомила голова комітету ВР з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, лідерка партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Як повідомлялося, "єПам'ятка" в тестовому режимі працює з 10 квітня 2024 року. Користувачі можуть не лише ознайомитися з обліковою інформацією, а й побачити охоронні зони об'єкта. Однак поки що є деякі технічні обмеження: ознайомитися з документацією можна лише на об'єкт, дані щодо якого внесено до системи й верифіковано.

Щоб реєстр повноцінно виконував свою пам'яткоохоронну й антикорупційну функцію, окрім запуску інформаційно-комунікаційної системи, потрібно реалізувати ще кілька важливих кроків. Зокрема, внести документацію щодо всіх 144 тис. об'єктів, інвентаризувати їх, стосовно деяких оновити інформацію. Дані про майже 105 тис. об'єктів було внесено ще в листопаді 2023 року, але поки що не верифіковано.

Як зазначила Шуляк, процес повноцінного запуску реєстру може затягнутися через масштаб завдання й дефіцит кадрів, спеціалістів відповідного профілю, які мають верифікувати необхідну інформацію та здійснити інвентаризацію.

"Бракує не лише кадрів на місцях, а й необхідної кваліфікації та навичок у працівників, які працюють у цій сфері. Банально не вистачає людей, бо не скрізь створено органи охорони культурної спадщини. Враховуючи те, що один фахівець за день може внести в середньому одну пам'ятку, наповнення реєстру верифікованою інформацією може тривати п’ять-десять років, якщо не вживати активних дій для прискорення процесу", - повідомила депутат.

За її даними, у деяких регіонах процес верифікації відбувається активніше. Зокрема, нещодавно верифікували й внесли до реєстру інформацію про найсхіднішу пам'ятку України - у Луганській області. Також активно вносить свої пам'ятки Херсонщина.

Шуляк також наголосила, що до "єПам'ятки" буде навмисно внесено й знищені внаслідок війни об'єкти культурної спадщини; і об'єкти на тимчасово окупованих територіях, навіть попри відсутність доступу до них і можливість з'ясувати стан об'єкта.

В Україні 30 листопада 2023 року було презентовано напрацювання Державного реєстру нерухомих пам'яток України "єПам'ятка". Він містить список об'єктів культурної спадщини, які держава офіційно бере під охорону, а самі об'єкти визначають незалежно від форм власності, відповідно до їхньої археологічної, естетичної, етнологічної, історичної, наукової чи мистецької цінності.

Теги: #держреєстр #шуляк

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