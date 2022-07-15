Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 352 дитини, 657 – поранено

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 352 дитини, понад 657 дітей поранено, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 15 липня 2022 року понад 1009 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 352 дитини загинули і понад 657 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 352, – 191, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31", - сказано у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

14 липня в результаті ракетного обстрілу агресором центру м. Вінниця загинули 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків. Ще четверо дітей отримали поранення.

Також під час фіксації кримінальних правопорушень на Харківщині стало відомо про поранення 24 лютого малолітнього хлопчика в результаті ворожого артилерійського обстрілу м. Чугуїв.

Через бомбардування та обстріли ЗС РФ пошкоджено 2126 навчальних закладів, 216 - зруйновано повністю.