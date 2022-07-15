Події

07:51 15.07.2022

Харків знову зазнав нічних ракетних ударів, пошкоджено навчальні заклади

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Харків знову зазнав нічних ракетних ударів, пошкоджено навчальні заклади

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, половина з яких (9) на ліквідацію пожеж, зокрема 3 пожежі, викликані обстрілами.

"На території Харківщини сталися 3 пожежі, викликані ворожими обстрілами, з яких 2 у Чугуївському та 1 у Харківському районах області. Горіли житлові будинки, гараж і ферма", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, вночі, близько 3:00, у Чугуївському районі області сталася пожежа в результаті ворожого обстрілу на території приватного домоволодіння. Горів житловий будинок на площі 200 кв. м. Пожежу було ліквідовано підрозділами ДСНС о 4:55. Жертв і постраждалих немає.

Крім того, минулої ночі Харків знову зазнав ракетних обстрілів. 2 ракети влучили поблизу будівлі навчального закладу у Холодногірському районі міста. В результаті вибуху пошкоджено фасад будівлі, вибито вікна та зруйновано трамвайні колії навпроти навчального корпусу. Ще одна ракета ударила у двір неподалік школи в Індустріальному районі, в результаті частково постраждала будівля навчального закладу. Пожеж у цих випадках не було. Підрозділи ДСНС залучалися до перевірки. Жертв і постраждалих немає.

 

Теги: #харків #пошкодження #обстріли

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