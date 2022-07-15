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07:46 15.07.2022

Україна працює над організацією гуманітарного коридору для евакуації людей зі Святогірської лаври

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Україна працює над організацією гуманітарного коридору для евакуації людей зі Святогірської лаври

Україна працює над організацією гуманітарного коридору для евакуації мирних жителів із території Святогірської лаври в Донецькій області, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Україна працює над встановленням режиму припиненням вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври, розташованої на березі річки Сіверський Донець Донецької області. На сьогодні Святогірська лавра зазнає постійних артилерійських обстрілів боку російських військових", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ГУР у четвер увечері.

Зазначається, що "на території лаври досі перебувають до 600 мирних жителів. Близько 70% з них – паломники та місцеві жителі, які намагалися знайти притулок від обстрілів. Значна частина паломників прибула на прощу ще до початку активних бойових дій".

"У подальшому через активні бойові дії мирні жителі не змогли евакуюватися у безпечне місце і звернулися з проханням про організацію безпечного коридору", - зазначено в повідомленні.

За інформацією ГУР, наразі близько 100 ченців відмовляються залишати територію лаври. Частину з них неможливо евакуювати них через поранення, вік та хвороби. Саме для них організовується доставка гуманітарних вантажів – їжі, води та медикаментів. Також постраждалим буде надано необхідну медичну допомогу.

Україна готова залучити міжнародних посередників для сприяння в організації гуманітарного коридору, щоб запобігти можливим провокаціям і зберегти людські життя.

Як повідомлялося, 1 червня окупанти обстріляли територію Святогірської лаври. Внаслідок обстрілу загинули архімандрит Галактіон, монах Арістоклій і черниця Варвара. Кілька священиків дістали важких поранень.

 

 

Теги: #гумкоридор #гур_міноборони #святогірська_лавра

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