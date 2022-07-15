Події

07:19 15.07.2022

Начальниця Вовчанського відділу освіти добровільно пішла на співпрацю з окупантами, їй заочно оголошено про підозру

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Начальниця Вовчанського відділу освіти добровільно пішла на співпрацю з окупантами, їй заочно оголошено про підозру

Начальник відділу освіти Вовчанської міськради (Харківська область) Віра Сорокова з моменту окупації населеного пункту 24 лютого вирішила співпрацювати з представниками країни-агресора, зараз жінці заочно оголошено про підозру у колабораціонізмі.

"Під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 55-річній жінці за фактом здійснення пропаганди у навчальних закладах незалежно від типів і форм власності з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України, встановлення та затвердження тимчасової окупації частини території України (ч.3 ст.111-1 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, чиновниця збирала наради директорів шкіл і дитячих садків, на яких проводила антиукраїнську агітацію та повідомляла про впровадження стандартів освіти РФ. Крім того, вона закликала колег співпрацювати з окупаційною владою.

Досудове розслідування проводить слідчий відділ УСБУ у Харківській області.

 

 

Теги: #харків #підозра #колаборант

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