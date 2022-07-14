Прем'єр Італії Драгі оголосив, що вирішив подати у відставку

Голова Ради міністрів Італії Маріо Драгі оголосив про рішення подати у відставку, повідомляють у четвер італійські ЗМІ.

"Хочу повідомити вам, що сьогодні ввечері я подам прохання про відставку президенту Італії", - цитують ЗМІ заяву Драгі, зроблену на засіданні уряду.

Драгі пояснив, що ухвалив таке рішення з урахуванням проблем у правлячій коаліції.

"Те, як проходило голосування сьогодні в парламенті, важливо з погляду політики. Коаліції національної єдності, яка підтримувала наш уряд з моменту його створення, більше немає", - додав він.

Драгі зазначив, що "в останні дні робив усе можливе, щоб ця наша спільна робота тривала. Зокрема, я намагався йти назустріч тим вимогам, які висували політичні сили. Але сьогодні обмін думками та голосування у парламенті показали, що мої зусилля виявилися недостатніми".

Питання про подальше перебування Драгі при владі стало актуальним після того, як раніше в четвер "Рух п'ять зірок", що входить до його коаліції, відмовився брати участь у голосуванні в сенаті за пропозицією про виділення приблизно 23 млрд євро на допомогу громадянам і компаніям, які страждають від інфляції. У цій партії загалом не заперечують проти такої допомоги, проте вважають неприйнятними деякі із запропонованих заходів.

Драгі навіть без "Руху п'ять зірок" має підтримку більшості в обох палатах парламенту Італії. Однак він прийшов до влади у 2021 році на чолі коаліції, до якої входили всі ключові партії. Тоді в Італії пішли на такий крок, щоб покласти край політичній кризі і не проводити позачергових виборів у розпал пандемії COVID-19. Європейські ЗМІ зазначають, що на думку Драгі, якщо хтось із учасників коаліції піде в опозицію, то він не зможе обіймати посаду прем'єра: адже спочатку він обіцяв працювати з усіма найбільшими партіями Італії та не вплутуватися в політичні протистояння. Сам прем'єр – безпартійний.

Лідер "Руху п'ять зірок", експрем'єр Джузеппе Конте, безпосередньо не заявляв про вихід із коаліції, але попереджав, що не готовий підтримувати уряд у тих випадках, коли позиція його партії не береться до уваги.