Зеленський вручив 14 орденів військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України
Президент України Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, та членам сімей загиблих захисників, удостоєних цього звання посмертно.
Церемонія відбулася у Білій залі Героїв України у Маріїнському палаці в Києві, повідомляє пресслужба президента.
"Це не просто церемонія – це прояв найвищої вдячності від імені всього українського народу тим, чия мужність, мудрість на полі бою зберігають Україну, зберігають життя мільйонів наших громадян", - зазначив президент.
Зеленський наголосив, що у війні, розпочатій Росією проти України, вирішується доля українського народу.
"Усі покоління українців, які житимуть на цій землі, завжди пам’ятатимуть подвиг тих, хто зупинив російську навалу й наближає нашу перемогу. Тисячі людей віддали свої життя за волю й незалежність України", – зазначив він.
Президент вручив 14 орденів "Золота Зірка".
"За ними – неминуча поразка ворога, за ними – врятовані міста України, врятовані люди, врятовані побратими. За ними – особистості, які змогли стати найкращими. І за ними – родини, які виховали й підтримали наших героїв", – сказав глава держави.
Зазначається, що ордени було вручено капітану Василю Боєчку, який у перші тижні повномасштабної війни Росії проти України керував реактивною батареєю та уразив 28 колон і близько 40 скупчень живої сили й техніки противника, майору Кирилу Вересу, який у середині березня 2022 року організовував оборону населеного пункту Мар’їнка Донецької області. Також орденами були нагороджені капітан Роман Дрогомирецький і майор Микола Любарець, удостоєні звання Героя України за те, що в березні як добровольці здійснили надскладний політ гелікоптером із Дніпра до Маріуполя з метою доставки боєприпасів захисникам міста.
До нагороджених увійшов командир мотопіхотної роти, старший лейтенант Артур Кравченко, який під час наступу ворожих військ поблизу міста Глухова Сумської області вступив у бій з переважними силами противника і зумів вивести особовий склад, не допустивши безповоротних втрат, і заступник командувача військ оперативного командування "північ" Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Дмитро Красильников – за ефективне виконання завдань із захисту суверенітету та територіальної цілісності України підрозділами під його керівництвом.
Нагороджено капітана Юрія Михайлюка, який у березні брав участь в обороні Волновахи в Донецькій області. Не маючи великої кількості боєприпасів, Юрій Михайлюк зумів об’єднатися з механізованим батальйоном іншої бригади, рятуючи його пораненого командира, взяти побратимів під своє командування, завдяки чому зумів протриматися в цьому важкому бою та вирватися з оточення.
Ордени було вручено капітану Сергію Пономаренку, рота якого в березні 2022 року в Харківській області знищила танки, БМП і до 20 солдатів противника, підполковнику Віталію Савичу, який 24 лютого 2022 року під час бойового вильоту в районі Гостомеля Київської області завдав ураження живій силі противника та гелікоптеру Ка-52, та підполковнику Сергію Старченку, який у березні 2022 року вступив в оборонний бій у Донецькій області та захистив населений пункт Благодатне, а також керував визволенням населеного пункту Ольгинка.
Крім того, глава держави вручив ордени "Золота Зірка" рідним військових, яким присвоєно звання Героя України посмертно: полковника Ігоря Бедзая, який загинув у травні 2022 року під час здійснення пошуково-рятувальних заходів у районі гирла річки Дунай, командира танкової роти, старшого лейтенанта Максима Білоконя, який разом зі своїм екіпажем у лютому 2022 року в Чернігівській області знищив танки та іншу техніку противника разом з особовим складом та дістав поранень, несумісних із життям, під час танкової дуелі на околицях Чернігова, полковника Валерія Гудзя, який у березні 2022 спланував і особисто очолив проведення наступальної операції з зачистки околиць Попасної від російських військ, і майора Андрія Люташина, котрий загинув, надаючи авіаційну підтримку підрозділам Сухопутних військ ЗСУ в боях на підходах до Києва в березні.
Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.