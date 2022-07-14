Події

18:30 14.07.2022

Зеленський вручив 14 орденів військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України

3 хв читати

Президент України Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, та членам сімей загиблих захисників, удостоєних цього звання посмертно.

Церемонія відбулася у Білій залі Героїв України у Маріїнському палаці в Києві, повідомляє пресслужба президента.

"Це не просто церемонія – це прояв найвищої вдячності від імені всього українського народу тим, чия мужність, мудрість на полі бою зберігають Україну, зберігають життя мільйонів наших громадян", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що у війні, розпочатій Росією проти України, вирішується доля українського народу.

"Усі покоління українців, які житимуть на цій землі, завжди пам’ятатимуть подвиг тих, хто зупинив російську навалу й наближає нашу перемогу. Тисячі людей віддали свої життя за волю й незалежність України", – зазначив він.

Президент вручив 14 орденів "Золота Зірка".

"За ними – неминуча поразка ворога, за ними – врятовані міста України, врятовані люди, врятовані побратими. За ними – особистості, які змогли стати найкращими. І за ними – родини, які виховали й підтримали наших героїв", – сказав глава держави.

Зазначається, що ордени було вручено капітану Василю Боєчку, який у перші тижні повномасштабної війни Росії проти України керував реактивною батареєю та уразив 28 колон і близько 40 скупчень живої сили й техніки противника, майору Кирилу Вересу, який у середині березня 2022 року організовував оборону населеного пункту Мар’їнка Донецької області. Також орденами були нагороджені капітан Роман Дрогомирецький і майор Микола Любарець, удостоєні звання Героя України за те, що в березні як добровольці здійснили надскладний політ гелікоптером із Дніпра до Маріуполя з метою доставки боєприпасів захисникам міста.

До нагороджених увійшов командир мотопіхотної роти, старший лейтенант Артур Кравченко, який під час наступу ворожих військ поблизу міста Глухова Сумської області вступив у бій з переважними силами противника і зумів вивести особовий склад, не допустивши безповоротних втрат, і заступник командувача військ оперативного командування "північ" Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Дмитро Красильников – за ефективне виконання завдань із захисту суверенітету та територіальної цілісності України підрозділами під його керівництвом.

Нагороджено капітана Юрія Михайлюка, який у березні брав участь в обороні Волновахи в Донецькій області. Не маючи великої кількості боєприпасів, Юрій Михайлюк зумів об’єднатися з механізованим батальйоном іншої бригади, рятуючи його пораненого командира, взяти побратимів під своє командування, завдяки чому зумів протриматися в цьому важкому бою та вирватися з оточення.

Ордени було вручено капітану Сергію Пономаренку, рота якого в березні 2022 року в Харківській області знищила танки, БМП і до 20 солдатів противника, підполковнику Віталію Савичу, який 24 лютого 2022 року під час бойового вильоту в районі Гостомеля Київської області завдав ураження живій силі противника та гелікоптеру Ка-52, та підполковнику Сергію Старченку, який у березні 2022 року вступив в оборонний бій у Донецькій області та захистив населений пункт Благодатне, а також керував визволенням населеного пункту Ольгинка.

Крім того, глава держави вручив ордени "Золота Зірка" рідним військових, яким присвоєно звання Героя України посмертно: полковника Ігоря Бедзая, який загинув у травні 2022 року під час здійснення пошуково-рятувальних заходів у районі гирла річки Дунай, командира танкової роти, старшого лейтенанта Максима Білоконя, який разом зі своїм екіпажем у лютому 2022 року в Чернігівській області знищив танки та іншу техніку противника разом з особовим складом та дістав поранень, несумісних із життям, під час танкової дуелі на околицях Чернігова, полковника Валерія Гудзя, який у березні 2022 спланував і особисто очолив проведення наступальної операції з зачистки околиць Попасної від російських військ, і майора Андрія Люташина, котрий загинув, надаючи авіаційну підтримку підрозділам Сухопутних військ ЗСУ в боях на підходах до Києва в березні.

Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Теги: #герої

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:09 04.04.2022
Із початку війни 84 військовослужбовці ЗСУ удостоєні звання Героя України, з них 42 посмертно - Резніков

Із початку війни 84 військовослужбовці ЗСУ удостоєні звання Героя України, з них 42 посмертно - Резніков

12:15 13.03.2022
Нардепи пропонують встановити щомісячні виплати Героям України, повним лицарям та кавалерам орденів "Богдана Хмельницького" та "За мужність" - законопроект

Нардепи пропонують встановити щомісячні виплати Героям України, повним лицарям та кавалерам орденів "Богдана Хмельницького" та "За мужність" - законопроект

00:04 05.03.2022
Зеленський присвоїв звання Герой України командувачу ООС Павлюку, звання генерала - головнокомандувачу ЗСУ Залужному

Зеленський присвоїв звання Герой України командувачу ООС Павлюку, звання генерала - головнокомандувачу ЗСУ Залужному

23:19 28.02.2022
Зеленський присвоїв звання Герой України 12 військовослужбовцям, із них шістьом посмертно – указ

Зеленський присвоїв звання Герой України 12 військовослужбовцям, із них шістьом посмертно – указ

21:48 10.03.2021
Біля Одеської ОДА побудують сквер із трьома меморіалами пам'яті захисникам, які загинули за незалежність України

Біля Одеської ОДА побудують сквер із трьома меморіалами пам'яті захисникам, які загинули за незалежність України

14:18 03.06.2020
У Києві створять меморіал українських героїв - Кабмін створив оргкомітет

У Києві створять меморіал українських героїв - Кабмін створив оргкомітет

10:48 29.01.2020
Зеленський: Герої Крут, як і сьогоднішні захисники України на Донбасі, служать прикладом для майбутніх поколінь

Зеленський: Герої Крут, як і сьогоднішні захисники України на Донбасі, служать прикладом для майбутніх поколінь

14:35 09.01.2020
Посол України закликав МЗС Ізраїлю залишити дискусії про національну пам'ять історикам і експертам

Посол України закликав МЗС Ізраїлю залишити дискусії про національну пам'ять історикам і експертам

07:24 21.02.2019
Порошенко під час панахиди за героями Небесної Сотні закликав пам'ятати про відповідальність перед ними

Порошенко під час панахиди за героями Небесної Сотні закликав пам'ятати про відповідальність перед ними

19:44 08.12.2018
Порошенко у Львівській області вшанував пам'ять героїв, загиблих в боротьбі за Україну

Порошенко у Львівській області вшанував пам'ять героїв, загиблих в боротьбі за Україну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

П'ятеро людей із 52 госпіталізованих унаслідок ракетних ударів по Вінниці перебувають у критичному стані – глава МВС

Росіяни випустили по Вінниці чотири ракети "Калібр", вага кожної – 1770 кг

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Вінниці збільшилася до 22 осіб - голова Нацполіції

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Вінниці сягнула 21, поранено 52 осіб - заступник голови Офісу президента

Кількість зниклих безвісти внаслідок обстрілу Вінниці зросла до 46 осіб - ДСНС

ОСТАННЄ

Збитки інфраструктури Ірпеня від війни оцінюються в більше ніж $900 млн – KSE

Монастирський: ракетні удари по центру Вінниці – це злочинна відповідь ворога на роботу ЗСУ на сході України

П'ятеро людей із 52 госпіталізованих унаслідок ракетних ударів по Вінниці перебувають у критичному стані – глава МВС

Росіяни випустили по Вінниці чотири ракети "Калібр", вага кожної – 1770 кг

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Вінниці збільшилася до 22 осіб - голова Нацполіції

Київрада підтримала створення у столиці військового кладовища

Посол ЄС назвав ракетний удар по Вінниці ще одним актом нападу РФ на цивільне населення України

Київрада затвердила створення ландшафтного заказника "Протасів Яр"

В українській розвідці спростували повідомлення про нібито підготовку ЗСУ до завдання ударів по об'єктах на території Білорусі

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Вінниці сягнула 21, поранено 52 осіб - заступник голови Офісу президента

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА