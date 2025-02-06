Інтерфакс-Україна
Події
11:04 06.02.2025

Мінветеранів з партнерами запускають благодійну платформу "Дітям Героїв"

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Мінветеранів з партнерами запускають благодійну платформу "Дітям Героїв"

Міністерство у справах ветеранів України та авіакомпанія "Українські вертольоти" запускають благодійну платформу "Дітям Героїв" для допомоги дітям полеглих захисників.

"Щодня Україна втрачає своїх Героїв. Разом із цими втратами зростає кількість дітей, які залишаються без одного або обох батьків. Щоб забезпечити цим дітям необхідну допомогу, Міністерство у справах ветеранів України та авіакомпанія "Українські вертольоти" запускають благодійну платформу "Дітям Героїв". Мета ініціативи – об’єднати соціально відповідальний бізнес, який готовий взяти під опіку дітей, що втратили батьків на фронті, щоб створити гідні умови для їх майбутнього", - йдеться у повідомленні міністерства.

Відзначається, що в рамках проєкту: кожна компанія самостійно обирає регіон, кількість підопічних і формат допомоги; бізнес може підтримувати дітей фінансово, організовувати дозвілля, оздоровлення, освітні програми, інші ініціативи; долучитися можуть компанії будь-якого масштабу – від малого бізнесу до великих корпорацій.

"Держава робить усе можливе для підтримки родин загиблих, але роль бізнесу тут не менш важлива. Компанії готові допомагати державі у підтримці дітей наших Героїв. Наш спільний обов’язок – забезпечити цим дітям можливості для розвитку", - додали у Мінветеранів.

Теги: #платформа #мінветеранів #діти #герої

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