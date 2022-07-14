П'ятеро людей із 52 госпіталізованих унаслідок ракетних ударів по Вінниці перебувають у критичному стані – глава МВС

Із 22 госпіталізованих унаслідок ворожих ракетних ударів по Вінниці 34, зокрема троє дітей, перебувають у важкому стані, п'ятеро – у критичному, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"До лікарів звернулася 91 людина, з них 52 – госпіталізовані, 34 з них у важкому стані, зокрема троє дітей, п'ятеро осіб перебувають у критичному стані", - сказав глава МВС на брифінгу в четвер у Вінниці.

Також він повідомив, що надійшло 42 заяви про зниклих безвісти.

"Щодо розбору завалів. Ми розуміємо, що сьогодні вони будуть завершені", - зазначив Монастирський.

За його словами, внаслідок ракетних ударів у центрі Вінниці пошкоджено 36 об'єктів інфраструктури.

Глава МВС уточнив, що сили ППО збили дві ракети, а дві ракети типу "Калібр" досягли цілі.