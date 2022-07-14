Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Вінниці сягнула 21, поранено 52 осіб - заступник голови Офісу президента

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Вінниці сягнула 21, включаючи трьох дітей, поранено 52 осіб, безвісти зниклими вважаються 46 осіб, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Станом на цей момент відомо про 21 загиблого, серед них троє дітей. 52 осіб поранено, серед них троє дітей. Загалом до медичних закладів звернулися 115 постраждалих. Безвісти зниклими вважаються 46 осіб", - написав він у телеграм-каналі.

На місці продовжують працювати рятувальники.

"Це жахливий злочин і справжній теракт Росії проти українського народу", - додав Тимошенко.