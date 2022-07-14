Удар по Вінниці у четвер був завданий ракетами типу "Калібр" - речник ПС ЗСУ

Ракетний удар по Вінниці у четвер був завданий російськими окупантами з акваторії Чорного моря ракетами "Калібр", повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"14 липня близько 11-ї години російські окупаційні війська з акваторії Чорного моря завдали удару крилатими ракетами "Калібр" із підводного човна по центру Вінниці", - сказав він у відеозверненні у четвер.

За його словами, дві ракети окупантів було знищено у повітрі силами зенітно-ракетних підрозділів ПС ЗСУ.