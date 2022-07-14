Події

14:36 14.07.2022

Удар по Вінниці у четвер був завданий ракетами типу "Калібр" - речник ПС ЗСУ

1 хв читати
Удар по Вінниці у четвер був завданий ракетами типу "Калібр" - речник ПС ЗСУ

Ракетний удар по Вінниці у четвер був завданий російськими окупантами з акваторії Чорного моря ракетами "Калібр", повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"14 липня близько 11-ї години російські окупаційні війська з акваторії Чорного моря завдали удару крилатими ракетами "Калібр" із підводного човна по центру Вінниці", - сказав він у відеозверненні у четвер.

За його словами, дві ракети окупантів було знищено у повітрі силами зенітно-ракетних підрозділів ПС ЗСУ.

Теги: #вінниця #ракети #калібр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:47 14.07.2022
Надійшло 15 повідомлень про зниклих безвісти людей, які були в районі ударів ракет у Вінниці, - голова Нацполіції

Надійшло 15 повідомлень про зниклих безвісти людей, які були в районі ударів ракет у Вінниці, - голова Нацполіції

14:24 14.07.2022
Уже відомо про 20 загиблих унаслідок ракетного удару по Вінниці, з них троє дітей - К.Тимошенко

Уже відомо про 20 загиблих унаслідок ракетного удару по Вінниці, з них троє дітей - К.Тимошенко

13:49 14.07.2022
Ракетний удар по Вінниці зачепив діагностичну клініку, всі, хто перебував усередині, загинули - облрада

Ракетний удар по Вінниці зачепив діагностичну клініку, всі, хто перебував усередині, загинули - облрада

13:47 14.07.2022
Унаслідок ракетного удару по Вінниці 17 загиблих, зокрема двоє дітей - Офіс генпрокурора

Унаслідок ракетного удару по Вінниці 17 загиблих, зокрема двоє дітей - Офіс генпрокурора

13:37 14.07.2022
Кількість постраждалих від ракетного удару у Вінниці зросла до 90, майже півсотні з них у важкому стані - голова Нацполіції

Кількість постраждалих від ракетного удару у Вінниці зросла до 90, майже півсотні з них у важкому стані - голова Нацполіції

12:43 14.07.2022
Унаслідок ракетного удару по Вінниці 12 загиблих і 25 постраждалих - ДСНС

Унаслідок ракетного удару по Вінниці 12 загиблих і 25 постраждалих - ДСНС

12:16 14.07.2022
Зеленський після удару по Вінниці: Росія – країна-вбивця

Зеленський після удару по Вінниці: Росія – країна-вбивця

12:14 14.07.2022
Заступник голови ОП повідомив про 8 загиблих унаслідок ракетного удару по Вінниці

Заступник голови ОП повідомив про 8 загиблих унаслідок ракетного удару по Вінниці

11:54 14.07.2022
Унаслідок ракетних ударів у Вінниці дві особи загинуло, зокрема дитина, ще 6 людей поранено – голова Нацполіції

Унаслідок ракетних ударів у Вінниці дві особи загинуло, зокрема дитина, ще 6 людей поранено – голова Нацполіції

11:08 14.07.2022
У Вінниці пролунали вибухи, повідомляють у міськраді

У Вінниці пролунали вибухи, повідомляють у міськраді

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Надійшло 15 повідомлень про зниклих безвісти людей, які були в районі ударів ракет у Вінниці, - голова Нацполіції

Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою - Генштаб ЗСУ

Уже відомо про 20 загиблих унаслідок ракетного удару по Вінниці, з них троє дітей - К.Тимошенко

Україна контролює кожну одиницю озброєння - Залужний

Ракетний удар по Вінниці зачепив діагностичну клініку, всі, хто перебував усередині, загинули - облрада

ОСТАННЄ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАКЛИКАВ ДО СТВОРЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЛЯ ЖЕРТВ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ

Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою - Генштаб ЗСУ

Кулеба закликав створити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України та назвав п'ять його параметрів

Бутрій: Коли ми зайдемо на територію Херсонщини, побачимо ще одну Бучу

Україна контролює кожну одиницю озброєння - Залужний

Ахметов не відповідає критеріям "олігарха" – Малюська

Палатний закликав неухильно посилювати санкційний тиск на росію

СБУ викрила масштабну корупційну схему у Держпродспоживслужбі, підозрюються усі топкерівники

У НАТО впевнені, що Україна належним чином гарантує збереженість зброї, яку постачають союзники

Найближчими тижнями присутність ОБСЄ в Україні буде відновлено - Карпентер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА