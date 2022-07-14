Події

12:16 14.07.2022

Зеленський після удару по Вінниці: Росія – країна-вбивця

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Зеленський після удару по Вінниці: Росія – країна-вбивця

Президент України Володимир Зеленський назвав Росію "країною-вбивцею" і "країною-терористом" після ракетного удару по Вінниці в четвер.

"Вінниця. Ракетні удари по центру міста. Є поранені та загиблі, серед них – маленька дитина. Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав він у телеграм-каналі.

 

Теги: #вінниця #зеленський

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