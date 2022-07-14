Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло троє людей, п’ятеро – поранено

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 3 особи, 5 – поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 13 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу: 2 у Часовому Яру та 1 у Миколаївці. Ще 5 людей отримали поранення", - написав голова ОВА у телеграм-каналі у четвер уранці.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.