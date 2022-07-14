Події

07:37 14.07.2022

Окупанти посилили свої ДРГ україномовними найманцями, використовують українську форму

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Окупанти посилили свої ДРГ україномовними найманцями, використовують українську форму

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про посилення російських ДРГ україномовними найманцями, які використовують українську форму для подолання українських блокпостів.

"Рашисти посилили роботу своїх ДРГ кількісно та якісно: на наші блок-пости виходять найманці з "Ліги", що говорять українською та перевдягнуті в нашу військову форму", – написав він у телеграм-каналі в середу ввечері.

Гайдай наголосив, що ситуація стабілізувалася через знищення складів боєприпасів противника.

"Ситуація більш-менш стабільна. орки не наважуються йти в наступ. Відчувається їхня знесиленість після знищення складів з боєприпасами. Але тим не менш, обстріли продовжуються, і ворожі ДРГ намагаються знайти слабкі місця в обороні Луганщини, на щастя, безуспішно", – констатував голова ОВА.

 

 

 

Теги: #зведення #луганська #українська

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