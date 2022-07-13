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22:00 13.07.2022

Боррель закликав країни ЄС налагодити спільні закупівлі озброєнь на заміну тих, що виснажуються постачанням Україні

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Боррель закликав країни ЄС налагодити спільні закупівлі озброєнь на заміну тих, що виснажуються постачанням Україні

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель пропонує ЄС більш тісно взаємодіяти з НАТО, а країнам ЄС – налагодити спільні закупівлі озброєнь на зміну тим, що виснажуються з постачанням в Україну.

"Зараз завдання полягає в тому, щоб вивести наше стратегічне партнерство з НАТО на новий рівень і показати, що ми як ЄС можемо взяти на себе велику відповідальність за власну безпеку", - написав він у своєму блозі, коментуючи дебати про оборонний вимір Євросоюзу .

Насамперед він пропонує країнам ЄС не лише більше витрачати на оборону, а й об'єднати ці витрати.

Члени ЄС зобов'язалися збільшити військові витрати на 200 млрд євро. Однак якщо не збільшиться частка на спільну розробку та закупівлю озброєнь (а кожна країна вироблятиме і закуповуватиме окремо), то більшу частину додаткових інвестицій буде витрачено марно, вважає він.

"Один із актуальних прикладів - поповнення запасів, виснажених через постачання військової техніки в Україну, - пише Боррель. - Спільне придбання сил і засобів не тільки слугує безпеці та обороні ЄС, а й необхідне союзникам із НАТО для захисту Європи від загроз з боку Росії".

Верховний представник ЄС вважає не менш важливим демонструвати готовність використовувати набутий таким чином військовий потенціал. Він нагадує про накопичений ЄС за останні 20 років досвід операцій із врегулювання криз - від миротворчих операцій на Балканах до антипіратської "Аталанти" біля Африканського Рогу.

"Швидкість, з якою змінюється світ, часто перевищує наші можливості, - визнає він. - Нам потрібно стати більш гнучкими і мати сильний потенціал для здобуття уроків, зокрема в сфері безпеки та оборони".

 

 

Теги: #зброя #євросоюз #закупівлі

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