Кабмін урегулював надання статусів особи з інвалідністю в результаті війни та члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України

Кабінет міністрів урегулював питання надання статусів особи з інвалідністю в результаті війни та члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці.

"Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розроблену Мінветеранів постанову Кабінету міністрів України №783, якою передбачається вдосконалення порядку надання статусу особи з інвалідністю в результаті війни та члена сім'ї загиблого Захисника або Захисниці України", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства у справах ветеранів.

Наголошується, що документом внесено зміни до низки нормативно-правових актів, зокрема: унормовано порядок надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, зокрема бійцям територіальної оборони, Збройних сил України та добровольчих формувань територіальних громад; унормовано порядок надання статусу члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника або Захисниці сім'ям осіб, які загинули під час захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України; затверджено зміст та вид посвідчення для членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

"Наразі Мінветеранів та його територіальні відділи спільно зі структурними підрозділами з питань соціального захисту обласних і міських адміністрацій відпрацьовують механізми надання громадянам відповідних статусів. Ці механізми передбачають доступність та одночасно неможливість зловживань у цих питаннях", – наголошують у міністерстві.