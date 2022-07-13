Події

18:57 13.07.2022

Мати експрезидента Молдови Додона стала підозрюваною у справі про корупцію

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Мати експрезидента Молдови Додона стала підозрюваною у справі про корупцію

Матері експрезидента Молдови Ігоря Додона висунули обвинувачення у співучасті у справі про його незаконне збагачення.

Згідно з повідомленням пресслужби Генпрокуратури Молдови, у середу Галину Додон викликали до прокуратури. Їй висунули обвинувачення у співучасті, а також повідомили, що вона має статус "підозрюваної" у справі про незаконне збагачення.

За даними пресслужби, під час обшуку 24 травня слідчі виявили у будинку матері Додона великі суми грошей - 689,6 тис. леїв (близько 35 тис. доларів), 17 тис. євро та $1 тис., "походження яких ще належить встановити". При цьому частина грошей перебувала в конверті з партійною символікою Партії соціалістів.

"Ми вважаємо за необхідне інформувати громадян про перебіг слідства, щоб виключити можливі маніпуляції. У демократичній, прогресивній державі закон один для всіх, незалежно від статусу чи родичів. Розслідування ніяк не порушує права та свободи громадян", - наголошується в повідомленні.

Опозиційна Партія соціалістів Молдови висловила обурення через допит матері експрезидента, назвавши його "низьким і нелюдським кроком".

Додона було затримано 24 травня після обшуків у його будинку, офісах, батьківському будинку та інших приміщеннях. Суд Кишинева відправив його під домашній арешт. Додона обвинуватили за чотирма статтями Кримінального кодексу: "Пасивна корупція", "Отримання фінансування політичною партією від злочинної організації", "Незаконне збагачення" та "Державна зрада".

Додон і його партія вважають кримінальну справу стосовно нього "політичною розправою" з боку президента Майї Санду і "тиском на опозицію". Перебуваючи під домашнім арештом, Додон, який практично пішов із політики в останні півроку, за допомогою соціальних мереж почав активно критикувати нинішню владу.

Теги: #молдова #додон

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